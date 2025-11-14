RC - Dernières infos

Public et privé peuvent favoriser la biodiversité grâce aux prairies fleuries

Parmi les projets qui favorisent la biodiversité en milieu urbain ou agricole, tels que la pose de nichoirs ou la lutte contre les espèces envahissantes, le Parc naturel régional de la vallée du Trient encourage la plantation de prairies fleuries.

Une séance d’information était d’ailleurs organisée le 4 novembre à St-Maurice. Parce qu’une prairie fleurie, c’est très beau, mais c’est d’abord du travail : il faut préparer le terrain, en éliminant la végétation existante. Après on sème, et au moins deux fauches sont nécessaires la première année, dans une période définie pour favoriser le maximum d’espèces.

Adrien Favre, codirecteur du parc naturel régional de la vallée du Trient, de l’Arpille à la Cime de l’Est.

A savoir que le canton du Valais propose un projet pilote en 2026, en subventionnant des projets favorisant la biodiversité des communes de parc, dont les prairies fleuries.