Propositions, débats et votes : les jeunes s’emparent du Grand Conseil vaudois

80 jeunes ont investi dimanche le Grand Conseil vaudois pour faire entendre leur voix.

L’État de Vaud organisait ce weekend la 5ème Session cantonale des jeunes. Durant ces deux jours de débats et de découvertes de la vie politique, les 14-20 ans ont pu échanger avec des spécialistes et des élus sur quatre thèmes clés : le logement, l’alimentation, la santé et le harcèlement.

Dans des conditions plus vraies que nature, les parlementaires en herbe ont développé et voté des solutions aux problématiques évoquées. Après quelques heures de débats au Grand Conseil, Frédéric Cerchia, délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, nous détaille l’état d’esprit qui régnait dans l’hémicycle.

Certaines propositions de cette session parlementaire des jeunes seront reprises par des députés vaudois sous forme de postulats adressés au Conseil d’Etat. Une application concrète qui réjouit la veveysanne Emilie Segura, une des 13 participantes chablaisiennes de ce weekend.

La Commission des jeunes vaudois recrute cette année de nouveaux membres. Cet organe permet à 30 jeunes de s’engager politiquement trois ans pour le canton. Toutes les informations pour candidater sont sur notre site internet.