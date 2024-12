RC - Dernières infos

Projet thermique entre Vevey et La Tour-de-Peilz

Vevey et la Tour-de-Peilz s’allient avec le fournisseur d’électricité Groupe E pour accélérer leur transition énergétique. Un réseau thermique multi énergie et intercommunal est à l’étude. But de cette collaboration: décarboner les besoins en chauffage.

Les travaux doivent commencer en 2027, avec un début d’exploitation prévu en 2029. D’ici à 2050, 60% des besoins en chaleur des deux communes devraient être couverts par ce nouveau réseau de pompes à chaleur. A noter que deux réseaux thermiques sont déjà exploités par Groupe E: la centrale à Bois de Gilamont et la station de pompage d’eau du lac de La Tour-de-Peilz.

L’utilisation de différentes formes d’énergies est avantageuse selon Pascal Molliat, municipal du Service bâtiments, gérance et énergie à Vevey.