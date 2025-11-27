RC - Dernières infos

Projet Lift : un tremplin vers l’apprentissage et les études pour les élèves de 9H à 11H

Depuis 15 ans, le Projet Lift ouvre la porte du monde professionnel aux jeunes en difficulté scolaire dans le canton de Vaud.

Le programme permet aux adolescents volontaires de 9 à 11H de faire leur premier pas en entreprise, tout en fournissant un accompagnement personnalisé. Aux fourneaux, les mains dans une voiture ou auprès des malades, les jeunes s’investissent sur le terrain quelques heures par semaine dans trois domaines différents au total.

Une manière de donner du sens au parcours scolaire, de trouver sa voie en perspective d’un futur apprentissage et de se créer un réseau professionnel. Selon Fabio Russo, coordinateur du Projet-Lift Est-vaudois et intervenant à l’école de Bex, les résultats du programme sont très encourageants.

Depuis trois ans, Fabio Russo accompagne de nombreux jeunes au sein du Projet Lift. Il ne compte même plus les success-stories liées au programme au sein de l’école de Bex.

Les écoles secondaires de Bex, Aigle ou en Villeneuve font partie des 61 établissements scolaires vaudois à collaborer avec succès au Projet-Lift. Plus de 600 jeunes en bénéficient chaque année à travers le canton et près de 7’000 places de travail hebdomadaire sont proposés à travers toute la Suisse.