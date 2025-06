RC - Dernières infos

Projet d’Agglomération 5 : huit communes s’unissent pour le développement durable du Chablais

Huit communes chablaisiennes ont signé mercredi la mise en œuvre du PA5, le Projet d’Agglomération de 5ème génération, au côté du canton de Vaud et du Valais.

Ce plan intercommunal vise à accueillir de manière durable 12’000 habitants et 6’000 emplois supplémentaires d’ici 2040, entre Lavey-Village et Collombey-Muraz. Plus de 100 mesures sont prévues dans les domaines de la mobilité, de l’urbanisation, de l’environnement et de l’énergie.

Parmi elles : des passerelles au-dessus du Rhône pour la mobilité douce et des connexion renforcées avec les transports publics. Face à l’augmentation rapide de la population, il est essentiel pour les communes d’anticiper les nouvelles infrastructures pour garantir la qualité de vie. Grégory Devaud, syndic d’Aigle et président de l’association Chablais Agglo.

Les huit syndics et présidents de communes, en présence des conseillers d’Etat valdo-valaisans Christelle Luisier et Franz Ruppen, ont ratifié le PA5.

Depuis le dernier projet d’agglomération, Lavey-Village et Saint-Maurice ont rejoint le développement régional. Un signe fort pour Grégory Devaud qui témoigne d’une collaboration intercantonale exemplaire.

Le coût de ce développement du territoire chablaisien est estimé à 105 millions de francs avec un cofinancement fédéral potentiel jusqu’à 50%.

Antoni Da Campo