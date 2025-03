RC - Dernières infos

Projet AOMC 2030 – Sécurisation du tracé entre Collombey et Monthey : le chantier peut démarrer

Les travaux de sécurisation de la ligne AOMC entre Collombey et Monthey peuvent démarrer.

Devisé à 210 millions de francs, le projet des Transports Publics du Chablais prévoit la création d’un nouveau tronçon de 4,3 kilomètres, dont 1 kilomètre en souterrain. Il permettra de rapprocher les pôles de Monthey et Collombey-Muraz d’Aigle et de l’axe CFF du Simplon en offrant un tracé sécurisé et plus rapide.