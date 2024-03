RC - Dernières infos

Privés de boulangerie, les Bellerins peuvent désormais compter sur des artisans aiglons itinérants

La boulangerie « sur roue » vient chaque jeudi, de 8 heures à midi, sur la place du marché à Bex. Cette présence hebdomadaire marque le retour d’une offre en boulangerie.

C’est une véritable bouffée … de pain frais ! après les fermetures successives en début d’année des deux dernières enseignes bellerines. Les habitants et les commerçants de la commune peuvent à nouveau se fournir en tresses, sandwichs ou en viennoiseries grâce à un accord trouvé entre la Municipalité et la boulangerie aiglonne « Aux Pains sans Peines ».

A la manière d’un food-truck, la boutique itinérante gérée par Valérie et Stéphane Baud, propose un large choix de produits. La matinée des deux collègues et époux est rythmée par un flux ininterrompu de clients, les prises de commande et la gestion du réapprovisionnement. Au moment de l’arrivée de Guillaume Abbey sur place, peu avant 8 heures ce jeudi 21 mars, Valérie Baud était en plein remplissage de l’assortiment. Reportage.