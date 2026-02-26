RC - Dernières infos

Privé de sa cloche depuis un ans, le Temple de Vers-l’Eglise va sonner à nouveau

Le 30 juillet dernier, à 12h02, le temps s’est arrêté avec fracas dans le petit hameau ormonan de Vers-l’Eglise.

A cet instant, la massive cloche du temple protestant du village s’est décrochée finissant sa chute dans le plancher en bois du clocher. Et pour cause : les anciennes attaches de la vieille dame ont rompu sous le poids des siècles. Après la stupéfaction générale face à ce phénomène rarissime, le réconfort.

La cloche d’une tonne et demie, forgée au 16ème siècle, est intacte, selon la campanologue (l’experte en cloches), et n’a causé dans sa course ni de dégât à la structure de la tour ni au mécanisme de l’horloge en contre-bas. Juché sur le point culminant du village, Dario Pernet, municipal en charge des bâtiment, revient avec nous sur cette incroyable péripétie patrimoniale.

Plus de peur que de mal : la cloche de plus d’une tonne et demie ne porte aucune séquelle de sa chute.

En attendant le préavis de mars au conseil communal pour la réhabilitation de la cloche, la sonnette secondaire continue de rythmer les heures du village de Vers l’Eglise. Dès l’été, les sonorités de la vieille dame retentiront à nouveau pour le plus grand plaisir des Ormonans.

Antoni Da Campo