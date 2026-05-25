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Presque « un tout nouveau tunnel » pour remplacer l’ancien sur la ligne Bex-Villars

Le tunnel de Fontannaz sur la ligne de train Bex-Villars-Bretaye est agrandi pour les nouveaux trains. Le chantier est tel qu’il est comparable à celui de la construction d’un nouveau tunnel.

Sur la ligne du Bex-Villars-Bretaye, le tunnel de Fontannaz subit un lifting majeur.

D’importants travaux se tiennent depuis mars pour la rénovation de l’ouvrage. Ce dernier doit être élargi pour permettre le passage du nouveau matériel roulant et afin de respecter les nouvelles normes fédérales. Un chantier comparable à celui du percement d’un nouveau tunnel. L’ouvrage doit être élargi pour permettre le passage du nouveau matériel roulant et pour respecter les nouvelles normes fédérales. Le calendrier est serré, puisque le retour du train est prévu pour la fin de l’année.

Le procédé d’excavation expliqué par Guillaume Babaz, chef de projet pour les Transports publics du Chablais:

Le procédé d’excavation avance ainsi par tronçon de huit mètres, pour éviter tout risque pour les ouvriers, même si la géologie du secteur est étudiée. Guillaume Babaz:

Le procédé est similaire à celui de la construction d’un nouveau tunnel:

Ce chantier est estimé à vingt millions de francs, financés par la Confédération.

D’autres chantiers sont en cours sur la ligne du BVB, notamment la place du marché bellerine ou des remplacements d’aiguillages à Bévieux ou à Villars.

Toutes les informations sur bvbinfo.ch

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