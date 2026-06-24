RC - Dernières infos

Presque tous les chiens de protection du Valais sont équipés d’un collier GPS

Tous les chiens de protection du canton du Valais sont équipés d’un collier GPS. Cette mesure sert à l’agriculteur mais également aux randonneurs qui pourront adapter leur parcours en conséquence.

En Valais, la plupart des patous sont géolocalisés.

Septante-cinq pour cent des chiens protection des troupeaux du canton du Valais sont désormais équipés d’un collier GPS, à la suite d’un projet pilote mené dans la vallée d’Illiez. Cette mesure vise à permettre aux agriculteurs de localiser en tout temps leurs chiens et de repérer un comportement inhabituel, qui pourrait suggérer une prédation. En outre, ces colliers permettent de localiser plus précisément les troupeaux et favorisent une meilleure cohabitation avec les activités touristiques.

Véronique Papilloud, agricultrice à Val d’Illiez:

Les randonneurs pourront vérifier si leur itinéraire croise la présence de chiens de protection et prendre les mesures qui s’imposent. On retrouve Véronique Papilloud :

Enfin, les randonnées de nuit sont fortement déconseillées. Le chien est davantage aux aguets et protège son troupeau.

Christine Cavalera, responsable de la protection des troupeaux pour le canton du Valais puis Véronique Papilloud expliquent également les conséquences de ces géolocalisations sur la régulation du loup :