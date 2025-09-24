RC - Dernières infos

Préservation du plateau de Frience : l’initiative citoyenne a été déposée à Gryon

L’ATER, l’Association pour un tourisme écologiquement responsable a déposé aujourd’hui les 390 signatures de son initiative « Préserver Frience » auprès de la Municipalité de Gryon.

Le seuil légal était fixé à 156 paraphes. Lancée fin juin et portée par une vingtaine de bénévoles, l’initiative vise à inscrire dans la loi la protection durable du plateau de Frience, régulièrement convoité par des projets immobiliers.

Bien que la Commune ait récemment annoncé l’abandon d’un projet prévoyant 160 lits sur une parcelle du site, l’ATER souhaite garantir une sécurité juridique et éviter le retour de tels projets. Selon l’association, cette démarche permettra aux citoyens de se prononcer directement sur la gestion du patrimoine communal.

La Municipalité doit encore valider les signatures et fixer la date de la votation, qui devrait ouvrir un débat sur l’avenir touristique de Gryon et la stratégie à adopter pour Frience.