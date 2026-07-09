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Près de 36 millions de francs de la Confédération pour financer 51 mesures du projet d’agglomération de 5e génération Rivelac

Le Projet d’agglomération de 5e génération Rivelac a convaincu la Confédération et bénéficiera d’un cofinancement pouvant atteindre près de 36 millions de francs pour ses mesures prioritaires pour la période 2028-2032.

Au total, 51 mesures devraient être cofinancées à hauteur de 30%. Parmi elles, on peut noter les premiers tronçons d’aménagement de la Vélolac entre Vevey et Roche, ou encore le réaménagement des interfaces multimodales de la gare de Blonay. L’aménagement d’un cheminement piéton le long des rives du lac à La Tour-de-Peilz, ainsi que le réaménagement de l’entrée Est de Vevey font également partie des mesures prioritaires.

Une reconnaissance importante pour le territoire, ses 18 communes et ses deux cantons partenaires, se sont réjouit les 3 co-présidents de l’agglomération RiveLac dans un communiqué.

LJ/C