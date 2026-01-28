RC - Dernières infos

Près de 240 personnes prennent part à un exercice de secours géant aux Rochers-de-Naye

Une avalanche sur le train Montreux-Oberland bernois, un train qui déraille. C’est le scénario d’un exercice catastrophe mené par les intervenants feux bleus vendredi, aux Rochers-de-Naye. La communication de crise y a été également testée.

Le 23 janvier, à 16h45, un train à crémaillère en provenance des Rochers-de-Naye est pris dans une avalanche lors de son passage à Caux.

C’est en tout cas le scénario d’un exercice grandeur nature qui s’est déroulé vendredi au-dessus de Montreux. La manœuvre, imaginée par la station de Montreux du Secours alpin romand, a mobilisé près de 240 personnes, parmi lesquelles des pompiers, des policiers, des ambulanciers, des membres de la colonne de secours, ainsi qu’une procureure générale chargée de l’enquête. L’objectif était de tester la collaboration entre les différents corps de métier dans un environnement hostile, l’accès au lieu du sinistre n’étant possible que par le train. Mais aussi d’exercer la communication de crise. David Guisolan, chef de section communication de la police cantonale vaudoise :

L’ensemble des intervenants se sont montrés satisfaits de l’expérience acquise.

