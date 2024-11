RC - Dernières infos

Près de 20’000 valaisans sont concernés par la pauvreté

Longtemps invisible, la précarité en Valais est une réalité désormais concrète et chiffrée.

Le canton a présenté aujourd’hui les résultats de sa vaste étude sur la situation sociale en Valais. Les trois rapports réalisés par la HES révèlent que près de 20’000 (6,4%) Valaisans sont touchés par la pauvreté, alors qu’un quart de la population dans le besoin ne fait pas valoir son droit à l’aide sociale.

Les célibataires, les familles monoparentales et les retraités figurent parmi les catégories les plus à risque de précarité. Le rapport révèle aussi pour la première fois un manque de logements abordables et une augmentation importante du coût des loyers.

Face à ces enjeux sociétaux, Mathias Reynard, chef du département des affaires sociales, est satisfait des efforts cantonaux entrepris ces dernières années.

Ces statistiques sur les enjeux sociaux en Valais serviront à orienter les futures politiques sociales, en particulier en matière d’aides au logement.