Première en Suisse: une nouvelle sous-station à Vernayaz permet de stocker l’énergie de freinage des trains à crémaillère

La société de distribution d’électricité Genedis et la compagnie de chemin de fer Transports Martigny et Régions, ont dévoilé leur nouvelle sous station. Elle permet de stocker et redistribuer l’énergie de freinage de la ligne du Mont-Blanc Express.

Ce bâtiment situé à Vernayaz a pour vocation de récupérer et stocker l’énergie de freinage du train du Mont-Blanc Express. Cela permettra d’utiliser une partie de cette électricité pour faire remonter les trains direction Salvan, le reste sera quant à lui réinjecté dans le réseau de Genedis. Explications de Paul-Alain Clivaz, membre de la direction de Genedis.

Une première en Suisse, puisqu’auparavant, aucune compagnie de chemin de fer n’avait de lieu de stockage comme celui-ci. Et d’autres compagnies pourraient bien s’inspirer de cette idée, comme l’explique Thomas Meier, co-responsable du département infrastructure des TMR.

85% d’énergie sera ainsi économisé et valorisé sur le tronçon Vernayaz-Salvan, selon les deux entreprises valaisannes.