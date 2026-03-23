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Première de l’année pour le Conseil Général de Monthey

Le Conseil Général de Monthey s’est réuni lundi soir au foyer du Crochetan. Pour cette première rencontre de l’année 2026, les élus ont passé en revue les différents objets prévus dans une atmosphère calme, sans débat majeur.

Outre un vote portant sur une potentielle modification du règlement communal sur les tarifs du chauffage à distance, qui sera réétudiée à l’occasion d’une seconde lecture, les autres points à l’ordre du jour consistaient principalement en des réponses de la Municipalité à des questions écrites des conseillers généraux. Celles-ci concernaient notamment le réseau routier aux entrées de la ville et son encombrement aux heures de pointe. A cette problématique, le conseiller municipal Arnaud Dubois a présenté les mesures mises en place par la Ville de Monthey – orientées principalement sur l’optimisation du réseau de transports publics – et rappelé l’inefficacité de potentiels nouveau axes routiers qui ne feraient qu’augmenter le nombre d’usagers de la route.

Relativement à l’offre de transports publics à Monthey, Monsieur Dubois est brièvement revenu sur le projet « AOMC 2030 », actuellement suspendu. Sans information supplémentaire, la Commune espère une reprise du projet dans les plus brefs délais. Un rapport d’une commission d’experts est attendu pour fin mars.

Basile Dayer