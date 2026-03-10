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Premier tour à Château-d’Oex

5 des 7 sièges pour la Municipalité ont été attribués ce dimanche.

C’est l’UDC Céline Baux qui arrive en tête avec plus de 65% des suffrages. Elle est suivie par le municipal sortant, l’indépendant Maximilien Stauber. Viennent ensuite les PLR Cosette Hämmerli et Pierre-François Mottier. Le municipal sortant UDC Pascal Berruex est élu en 5èmeposition avec 53% des votes. Il y aura donc un second tour pour attribuer les 2 derniers sièges qui se joueront en 3 candidats PLR, à savoir Nicole Schnegg, Line Rossier et François Jaquillard.

Les réactions:

Céline Baux, UDC

Maximilien Stauber, Indépendant

Pierre-François Mottier, PLR