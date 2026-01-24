RC - Dernières infos

Précarité en hausse : les Colis du Cœur de Monthey organisent une nouvelle collecte

L’association vient de battre un nouveau record en 2025 avec près de 2’500 personnes soutenues. Une nouvelle collecte se tiendra les vendredi 6 et samedi 7 février dans dix commerces du district pour venir en aide aux familles en difficulté.

L’année dernière, les Colis du Cœur du District de Monthey ont distribué 767 colis à 2’477 personnes, adultes et enfants, soit une augmentation de 100 colis et 400 bénéficiaires par rapport à 2024. La valeur estimative de l’aide fournie dépasse les 208’000 francs, reflétant l’importance du soutien apporté par l’association et ses donateurs. Depuis début 2026, une vingtaine de colis sont déjà distribués chaque semaine.

Pour poursuivre sa mission, l’association organise une nouvelle collecte vendredi 6 et samedi 7 février dans dix commerces et centres commerciaux du district. Les bénévoles, ponctuels ou réguliers, sont invités à rejoindre l’équipe via le site www.colisducoeur-monthey.ch.

/LT