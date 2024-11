RC - Dernières infos

Pourquoi les prévision météorologiques sont critiquées ? Les réponses de Robin Métrailler, alias « MétéoRobin »

Les prévisions météo, autrefois simples indicateurs du ciel, sont aujourd’hui au cœur de vifs débats. Face à une avalanche de critiques et de messages haineux sur les réseaux sociaux, Météosuisse a récemment décidé de fermer sa rubrique commentaires de son blog.

Une décision qui soulève des questions : pourquoi une telle hostilité contre la météo, et qu’est-ce que cela révèle de notre société connectée ? Nous avons posé la question à un passionné de météo fort bien connu dans la région Chablaisienne, Robin Métrailler.

À la tête de la page facebook « MétéoRobin », qui compte plus de 100’000 abonnés, le résident de Muraz n’y échappe pas non plus. Ludovic Turin s’est entretenu avec Robin Métrailler, qui a commencé par confirmer cette tendance à la critique des prévisions météorologiques.