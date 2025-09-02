RC - Dernières infos

Pour son retour, le Forum Economique 2025 sera une « scène » pour les entrepreneurs chablaisiens

Le Forum Économique du Chablais revient après une interruption depuis 2014. Pour son « come-back » à Monthey, l’événement a rencontré un vif succès en termes d’inscriptions. Interview de Tulipan Zollinger, membre du comité d’organisation.

Cette journée proposera des conférences, des tables rondes et des espaces de réseautage pour échanger sur les défis et opportunités économiques de la région. Une occasion de renforcer les liens et imaginer l’avenir du Chablais.

A noter aussi que cette journée s’inscrit dans les festivités liées aux Mondiaux de VTT dont les épreuves de Pumptrack auront lieu à Monthey, à la zone du Verney justement. Le Forum se déroulera le mercredi 3 septembre dès 14h30 jusqu’à 17h dans la patinoire du Verney et sera suivi d’une soirée festive.

Tulipan Zollinger, entrepreneur aux Évouettes, conseiller communal à Port-Valais et organisateur de cette nouvelle édition était l’invité du 17h Mag de ce mardi 2 septembre.