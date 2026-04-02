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Pour Pâques, les arts du cirques sont à l’honneur durant la semaine Cirqu’Ollon

Les vacances de Pâques seront riches en acrobaties et en numéros de jonglage à la salle de gym de Perrosalle.

Du 7 au 10 avril, la 34ème édition de Cirqu’Ollon permettra aux enfants et adolescents de s’initier aux arts circassiens et à la magie de la scène. Fondé il y a 20 ans par Pascal Jörn, un artiste passionné, le stage de la Compagnie Circodream est devenu un incontournable de la région. Cinq professionnels du cirque immergeront une trentaine d’enfants dans des disciplines aussi variées que le trapèze, le monocycle ou encore le tissu aérien. Pascal Jörn promet un encadrement par le plaisir et la pédagogie.

Durant quatre jours, tout sera mis en œuvre pour favoriser le partage par la pratique artistique. Des journées qui s’annoncent riches en enseignements. Pascal Jörn.

Pour les absents, pas de panique : la 35ème édition de Cirqu’Ollon est déjà annoncée du 30 mars au 2 avril 2027.

ADC