Pour le syndicat Unia Valais, il est temps que tous les salaires soient augmentés

C’est le moment d’augmenter tous les salaires de 5% pour 2025 selon le syndicat UNIA Valais.

L’organisation demande également un revenu minimum de 4500 francs pour tous et une revalorisation de l’apprentissage. Et pour cause : selon UNIA, les salaires ne suivent plus l’augmentation des coût de la vie depuis trois ans, alors que la pénurie de personnels fait rage et que la croissance économique continue.

Pour faire entendre ces revendications en vue des négociations, l’organisation appelle à la mobilisation générale le 21 septembre à Berne puis le 16 novembre à Sion. Pour Serge Aymon, responsable de la construction et de l’artisanat chez Unia, la manifestation est essentielle.

Dans cette campagne pour une hausse salariale générale, le syndicat Unia Valais inclut pour la première fois les apprentis. Pour Blaise Carron, secrétaire régional d’Unia Valais, ce sont les grands oubliés des augmentations de salaires.

UNIA Valais rappelle qu’une augmentation de 5% des salaires dans tous les domaines est une urgence économique et sociale. Sans cette amélioration, une part grandissante de la population risque de glisser vers la pauvreté.

Pour rappel, l’initiative pour un salaire minimum légal à 22 francs de l’heure a déjà abouti en janvier dernier en Valais. Le Conseil d’état et le Grand Conseil ont une année pour statuer sur celle-ci avant une potentielle votation.