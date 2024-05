RC - Dernières infos

Pour la poursuite d’un projet de fusion à 3, les communes de Massongex, Vérossaz et St-Maurice devront voter

Les populations de Massongex, Vérossaz et St-Maurice devront s’exprimer sur la poursuite d’un projet de fusion à 3. Un vote consultatif est organisé le 9 juin et une séance d’information était organisée mardi soir, à Massongex.

Les populations de Massongex, Vérossaz et St-Maurice devront s’exprimer sur la poursuite d’un projet de fusion à 3. Un vote consultatif est organisé le 9 juin et une séance d’information était organisée mardi soir, à Massongex. Environ 350 personnes, issues des trois communes, y ont pris part.

Après avoir imaginé – et abandonné – un mariage à 2 entre Massongex et Vérossaz, les deux communes ont entamé un processus de fusion au sein du même district, avec St-Maurice. Mais du côté de Massongex – surtout – on craint que la population préférerait un mariage avec Monthey. Ce vote consultatif a été ainsi mis sur pied, afin d’être en mesure de changer encore le projet en cas de non dans l’une des bourgades.

Sylviane Coquoz, présidente de Massongex:

En cas de oui, une fusion serait imaginée pour l’horizon 2030.

Trop tard ? Non, selon la présidente de Vérossaz, Muriel Favre-Torellod: