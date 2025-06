RC - Dernières infos

« Pose ta pêche »: une campagne provoc’ qui cache des problématiques bien réelles

Avec la campagne « #posetapeche », le Club Alpin Suisse et Suisse Rando veulent sensibiliser les promeneurs aux problématiques liées aux déjections en montagne. Les deux organismes donnent plusieurs conseils afin de respecter la nature.

Il existe une bonne façon de faire ses besoins en montagne. Elle est malheureusement encore trop méconnue, selon Suisse Rando et le Club Alpin Suisse. Ensemble, ils ont lancé la campagne « #posetapeche ». Les problématiques liées aux déjections dans la nature sont nombreuses et c’est dans cette optique que cette campagne a vu le jour, car ce sujet reste encore très tabou. Lucie Wiget, collaboratrice spécialisée libre accès et protection de la nature au sein du Club Alpin Suisse.

Parmi les soucis que cela peut engendrer, il y a la question des mouchoirs en papier par exemple qui mettent 5 ans à se décomposer. Biologiste de formation, Lucie Wiget voit également une autre problématique.

Mais il existe une bonne façon de faire ses besoins en montagne, de manière respectueuse de l’environnement. On retrouve Lucie Wiget.

Ces conseils se trouvent également sur les pages internet des deux organismes liés à la randonnée.