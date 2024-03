RC - Dernières infos

Portes ouvertes du chantier de la SATOM à Aigle

Le chantier du Thermoréseau de la SATOM à Aigle ouvre ses portes au public mardi prochain.

La société anonyme de valorisation des déchets incinérables et la commune aiglonne invitent en effet la population à découvrir l’avancée du chantier de chauffage à distance. L’événement proposera aux visiteurs un parcours détaillé et offrira une vue d’ensemble sur les opérations en cours. Rappelons que le thermoréseau vise à raccorder 800 bâtiments et à réduire les émissions de CO2 dans le cadre de la stratégie environnementale de la commune d’Aigle.

Mentor Ilazi, responsable du Thermoréseau

Pour les inscriptions: https://satomsa.ch