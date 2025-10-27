RC - Dernières infos

Port-Valais : une table ronde pour fluidifier le trafic entre la France et la Suisse

La mobilité transfrontalière sera au cœur d’un forum ce jeudi à Port-Valais.

A l’initiative de Chablais Région et des communes françaises, les représentants politiques, dont le conseiller d’Etat valaisan Franz Ruppen, et les partenaires techniques franco-suisses échangeront sur les défis de modernisation du trafic routier, ferroviaire et lacustre régional. Avec plus de 4’000 travailleurs frontaliers qui traversent chaque jour la frontière de Saint-Gingolph, la fluidification du trafic sur ce tronçon est un enjeu crucial pour le futur.

Selon Norbert Zufferey, directeur de l’association Chablais Région, la bonne marche de l’économie et des institutions chablaisiennes dépend en partie de son voisin.

En plus des nombreux chantiers d’ampleur déjà prévus, tels que la réouverture de la ligne du Tonkin qui reliera Evian à Saint-Gingolph à l’horizon 2031, plusieurs nouvelles pistes sur l’eau sont envisagées pour décongestionner la région, en collaboration notamment avec la CGN ou Mobyfly. Norbert Zufferey.

Déjà congestionnée, la route cantonale reliant la France à Monthey devrait connaître une hausse considérable d’usagers ces prochaines années. En cause, la suspension durant deux ans du train entre Saint-Gingolph et le Bouveret ainsi que la réduction des liaisons lacustres de la CGN jusqu’en 2027.