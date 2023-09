RC - Dernières infos

Port-Valais teste des alternatives à la voiture, comme le Cristal

La commune de Port Valais souhaite repenser sa façon de se déplacer au sein de son territoire.

Envahie depuis de nombreuses années par les voitures, elle cherche désormais des alternatives plus propres, afin de proposer à ses citoyens et visiteurs d’autres manières d’aller à un point à un autre sans utiliser son véhicule. Pour cela, elle s’est associée avec l’entreprise française Lohr et un bureau d’architecte-urbaniste lausannois pour tester le Cristal, un minibus électrique, modulable, qui permettrait de transporter entre 14 et 42 personnes sur le territoire.

Pour le moment, le Cristal n’est pas encore homologué en Suisse, le dossier va être déposé, mais d’autres présentations sont prévues dans la région, notamment à Troistorrents, ou encore Leysin.