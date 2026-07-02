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Port-Valais: la route reste fermée au moins jusqu’à jeudi soir

La situation est sous contrôle après les laves torrentielles qui ont touché la commune de Port-Valais. Les travaux de déblaiement se poursuivent afin de rouvrir la route le plus rapidement possible.

En attendant, le trafic frontalier reste dévié par le col de Morgins, sauf pour les poids lourds, qui demeurent interdits sur le tronçon concerné. Les habitants de Port-Valais et de Saint-Gingolph peuvent emprunter les itinéraires de déviation, mais les autorités recommandent de limiter les déplacements au strict minimum. Les mesures resteront en vigueur au moins jusqu’à ce soir. Un prochain point de situation est prévu ce soir à 18h.