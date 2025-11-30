RC - Dernières infos

Port-Valais : la population adopte le nouveau règlement communal d’organisation

Port-Valais se dote d’un règlement communal d’organisation (RCO). En plus des deux votations fédérales, les nouvelles dispositions communales ont été approuvées dimanche à 86,4% par la population.

Jusqu’à présent inexistant, le règlement permettra de définir l’organisation et les compétences des organismes communaux, de garantir les droits politiques des citoyens et d’édicter les principes d’administration. Avec ce nouveau cadre juridique, Port-Valais se conforme à la loi valaisanne et soumettra le texte pour approbation au Conseil d’Etat qui devrait statuer ces prochains mois.