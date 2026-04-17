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Port-Valais – La Lanche : Un projet immobilier qui cristallise les tensions

À Port-Valais, le projet de la Lanche suscite de vives oppositions. Entre exigences légales et craintes des riverains, le débat s’intensifie.

Le projet immobilier de la Lanche, à Port-Valais, ne laisse personne indifférent. Prévu sur une parcelle de plus de 50’000 m² proche du Rhône, il envisage la construction d’environ 175 logements répartis dans une vingtaine d’immeubles. Un développement d’envergure pour cette commune du Chablais, qui pourrait accueillir plusieurs centaines d’habitants supplémentaires.

Si le projet est porté par des acteurs privés, la commune joue un rôle d’accompagnement. Une séance d’information s’est d’ailleurs tenue mardi soir à Port-Valais, dans une ambiance quelque peu tendue. Une implication assumée par son président, Patrice Tamborini : « C’est le rôle d’une commune d’accompagner un aménagement aussi grand sur son territoire, pour s’assurer qu’il respecte les normes et les lois en vigueur. » L’exécutif rappelle également que ce type de projet répond aux exigences fédérales en matière d’aménagement du territoire. « La loi impose aujourd’hui de densifier les zones à bâtir. La villa devient une denrée rare », ajoute-t-il.

Vives inquiétudes

Reste que ce développement soulève de nombreuses inquiétudes, notamment en matière de mobilité. « Le principal défi aujourd’hui, c’est la circulation », reconnaît Patrice Tamborini, évoquant des réflexions en cours pour améliorer les accès à la plaine du Bouveret.

Mais du côté des riverains, la contestation s’organise. Une association, les Quartiers du Rhône, a été créée pour faire entendre leur voix. « Les gens n’étaient pas suffisamment informés de ce projet », explique son président, Vincent Cachat. Au-delà de la méthode, c’est surtout le fond qui inquiète : « Ce projet ne s’intègre pas du tout dans un quartier composé de villas. Il y a un problème d’équilibre. »

Les opposants pointent également des contraintes locales, comme les accès limités ou encore la proximité de la nappe phréatique. « On est déjà dans une zone sensible en termes de mobilité, et avec une telle densité, ça devient irréalisable », estime Vincent Cachat.

Le projet n’en est encore qu’à ses débuts. Une nouvelle mise à l’enquête est attendue à l’horizon 2027. D’ici là, les positions restent tranchées et le dialogue entre autorités et opposants s’annonce déterminant pour la suite du dossier.

/LT