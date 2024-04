RC - Dernières infos

Pont de Barboleuse: interruptions exceptionnelles pour un chantier exceptionnel

Le chantier du pont de la Barboleuse entre dans la phase de pose de la charpente. Les TPC et le canton de Vaud annoncent plusieurs fermetures totales et partielles des trafics entre 2025 et 2026.

L’état de Vaud et les Transports publics du Chablais vont entreprendre la charpente du pont. Les deux partenaires informent que les trafics ferroviaires et routiers entre la Barboleuse et Villars seront interrompus, de jour comme de nuit, du 7 au 13 avril prochain. D’autres interruptions sont prévues : entre mai et novembre cette année, et surtout l’an prochain, lorsque le trafic ferroviaire cessera durant de 35 semaines d’affilée. Un choix de période de fermeture logique, selon le chef de projet aux TPC Victor Roman.

Une illustration du caractère inhabituel du chantier du « pont des courbes ». Olivier Canomeras, chef du département infrastructure aux TPC.

La fin des travaux est prévue en 2026. Pour rappel, le coût total du chantier s’élève à un peu plus de 50 millions de francs, répartis entre le canton et les TPC.