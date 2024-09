RC - Dernières infos

Pompiers, policiers et ambulanciers à la rencontre des habitants de la Planchette à Aigle

Les services de secours du Chablais ont organisé samedi une rencontre avec les habitants de la Planchette à Aigle, en présence des autorités politiques locales.

Policiers, pompiers et ambulanciers étaient présents pour expliquer leurs activités aux habitants du quartier. Ils se sont également coordonnés pour effectuer un exercice de secours sur une voiture accidentée.

L’objectif de cette journée: intensifier le dialogue avec la population. Car les interventions dans le quartier aiglon n’ont pas toujours été simples. Jets de pierres, injures et menaces ont visé par le passé les services de secours. Si les tensions sont apaisées aujourd’hui, c’est grâce à la collaboration de l’AJA, l’association pour la jeunesse aiglonne ainsi que l’association AMIS, le service communautaire de la Planchette.

Cette journée a permis d’expliquer aux plus jeunes la nécessité de laisser travailler les services de secours. Des explications de Julien Décombaz, responsable opérationnel des ambulances du centre de secours et d’urgence du Chablais et des Alpes vaudoises.

Pour continuer à assurer des interventions de qualité dans le futur, il est primordial d’assurer la meilleure collaboration possible entre les différents services de secours. Jérôme Meilland, commandant de la police du Chablais Vaudois.