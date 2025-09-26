RC - Dernières infos

Pollution au produit chimique : le site de Monthey est suspecté de contaminer l’eau du Léman

Des analyses menées à l’été 2025 par les chimistes cantonaux de Genève et de Vaud ont révélé une teneur en 1,2,4 triazole, un produit chimique, supérieure à la limite fixée dans le réseau alimenté par le Léman.

Cette substance, issue de produits pharmaceutiques ou de la dégradation de pesticides et biocides, a été retrouvée en quantité importante à proximité du site chimique de Monthey. Les autorités cantonales assurent que l’eau du robinet reste potable et sans danger pour la santé humaine ou animale. Des investigations sont en cours avec le Swiss Centre for Applied Human Toxicology et des solutions techniques de traitement sont explorées.

Développement suit.

/ADC-comm