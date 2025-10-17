RC - Dernières infos

Pollution au 1,2,4-triazole: pas de risque sanitaire pour la population et les animaux

Il n’y a pas de risque sanitaire après la pollution au 1,2,4-triazole dans les réseaux d’eau vaudois et genevois alimentés par le Léman.

C’est ce que confirme en ce vendredi le Centre Suisse de Toxicologie Humaine Appliquée, après évaluation. Pour rappel, en septembre dernier, les cantons de Genève, Valais et Vaud ont révélé une teneur de ce produit chimique, le 1,2,4-triazole, plus élevée que la limite fixée. Une substance issue de produits pharmaceutiques ou de la dégradation de pesticides et biocides, retrouvée en quantité importante à proximité du site chimique de Monthey. L’Etat du Valais a toutefois exigé, de la part des entreprises rejetant la substance en elle-même, la mise en place de mesures ainsi qu’un échéancier afin de diminuer au maximum les apports dans le Rhône et dans le Léman.