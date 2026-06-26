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Poignées de main et selfies : le Conseil fédéral en visite à Aigle

Le Conseil fédéral a achevé sa tournée estivale ce vendredi dans le Chablais, avec une ultime halte au Château d’Aigle. L’occasion pour les six ministres présents d’échanger directement avec la population dans une ambiance conviviale.

Dans le cadre de sa tournée estivale, le Conseil fédéral a fait une halte au Château d’Aigle vendredi matin. Les six ministres, en l’absence d’Albert Roesti pour raison de santé, ont donc poursuivi leur périple dans le Chablais après leur passage à Gryon jeudi soir. Au programme, accueil par les autorités communales puis échanges, quelques brefs discours, notamment celui du président de la Confédération Guy Parmelin, avant de laisser place aux échanges avec la population.

Poignées de main, rires et selfies ont rythmé la fin de matinée, témoignant de cette proximité si particulière qui caractérise les relations entre la population suisse et ses autorités fédérales. Une proximité sur laquelle est revenue le président de la Confédération Guy Parmelin.

Après des arrêts à Lucens, Aubonne et Gryon lors de la première journée de cette tournée estivale, le Conseil fédéral a poursuivi son escapade au cœur du Chablais. Au Château d’Aigle, le lieu n’a pas été choisi par hasard. Les explications Guy Parmelin.

Une visite placée sous le signe de la convivialité mais surtout de la proximité. Un cadre qui n’a toutefois pas empêché d’aborder certains dossiers importants avec les autorités fédérales, comme nous le confie Grégory Devaud, Syndic d’Aigle.

Notez que ce dernier stop dans le Chablais marquait la fin de la tournée estivale du Conseil fédéral.

/LT