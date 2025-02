RC - Dernières infos

Plus grande et plus moderne : la nouvelle salle d’escalade des Diablerets séduit

La salle d’escalade des Diablerets a fait peau neuve fin décembre.

Le lieu s’agrandit avec un deuxième étage et propose aujourd’hui des nouvelles voies de bloc pour tout niveau. Lancé en 2016 par cinq bénévoles de l’association Horizon’t’halle, le centre de grimpe a depuis connu un fort engouement des habitants et des visiteurs.

Les travaux d’agrandissement, devisés à plus de 180’000 francs, ont suscité une vague de solidarité auprès des Ormonans. A cette occasion, associations et entreprises locales se sont mobilisées au côté de la commune et du canton pour financer les nouvelles installations.

Un soutien public et privé qui réjouit Sylvain Crampe, président de l’association Horizon’t’halle.

Signe de l’intérêt croissant de la population pour la nouvelle salle de grimpe, l’association Horizon’t’halle annonce avoir vendu plus d’une centaine d’abonnements en deux mois, alors qu’elle prévoyait d’atteindre ce chiffre en fin d’année… On retrouve Sylvain Crampe.

La nouvelle salle d’escalade des Diablerets se compose notamment d’une zone de renforcement, d’un mur d’escalade interactif ainsi que d’un espace enfants. L’inauguration officielle de la salle de grimpe se tiendra le 28 mars dès 17h.