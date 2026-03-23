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Plus d’un demi-million de francs sera injecté auprès des commerces bellerins

L’action ABC-TOP, Acheter à Bex C’est Top, permet depuis vendredi de soutenir les commerces bellerins.

Le principe est simple : la population chablaisienne peut acheter en ligne des bons d’achat d’une valeur de 50 à 300 francs, avec un rabais de 20 %. Concrètement, un coupon de 300 francs ne coûte que 240 francs à utiliser auprès des plus de 40 enseignes, restaurants et entreprises de la commune qui ont déjà rejoint l’opération.

Portée par la Commune de Bex à hauteur de 100’000 francs, en collaboration avec la Société industrielle et commerciale (SIC), cette initiative vise à dynamiser l’économie locale. A terme, l’opération solidaire permettra d’injecter près d’un demi-million au sein du tissus commerçant régional.

À noter que les personnes sans accès à Internet peuvent se procurer ces bons directement à la Bourse communale de Bex.