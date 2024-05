RC - Dernières infos

Plus d’énergies renouvelables en Suisse ? La population tranchera en juin.

Les électeurs suisses devront se prononcer le 9 juin sur la nouvelle loi fédérale pour l’électricité.

Le texte vise à augmenter rapidement la production des énergies renouvelables dans tout le pays. Au total, ce seraient 18 projets hydrauliques, solaires et éoliens d’importances nationales qui seraient mis en œuvre d’ici à 2040.

La construction de ces infrastructures aura pour objectifs d’assurer la sécurité d’approvisionnement à long terme et de décarboner la consommation en électricité. Les explications de Pascal Dubosson, responsable de la campagne valaisanne pour le OUI.

A l’exception de la fondation Franz Weber et de l’UDC, la majorité des associations environnementales et des partis politiques est favorable à la modification de la loi et appelle à voter OUI.