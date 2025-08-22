RC - Dernières infos

Plus de deux mille femmes en rose attendues à la Montheysanne

La Montheysanne revient dimanche à Monthey pour sa 14e édition. Une course 100 % féminine et solidaire… qui doit partager son terrain avec les Mondiaux de VTT attendus deux semaines plus tard.

Elles seront plus de deux mille, baskets aux pieds et sourire aux lèvres, à envahir Monthey ce dimanche. La Montheysanne revient pour sa 14e édition, une course pas comme les autres : 100 % féminine, caritative et solidaire. Derrière l’effort sportif, c’est un véritable élan du cœur : les participantes courent ou marchent pour soutenir les femmes touchées par le cancer. Objectif : récolter 35’000 francs pour financer des activités brisant l’isolement et redonner un peu de douceur aux malades. Magaly Lambert, présidente de la Monteysanne:

Nouveauté cette année : la catégorie No Limit, une formule ouverte à toutes celles qui s’inscrivent en dernière minute, sans chrono ni t-shirt. Autre particularité : la manifestation partagera son terrain avec les nouvelles installations de pumptrack, en vue des Mondiaux de VTT deux semaines plus tard. Un défi logistique ? Pas du tout, répond Magaly Lambert:

Soutenue par 170 bénévoles et sa marraine de cœur Agnès Wuthrich, la manifestation innove avec la catégorie No Limit, sans chrono ni t-shirt, qui permet de s’inscrire jusqu’au dernier moment : samedi chez Manor ou dimanche au village.

/JGA