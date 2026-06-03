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Plus de 700 activités et concerts gratuits au 60e Montreux Jazz Festival

Le Montreux Jazz Festival voit les choses en grand pour sa 60e édition. Du 3 au 18 juillet, plus de 700 activités gratuites seront proposées sur les quais de Montreux et dans un Centre de Congrès entièrement repensé.

Concerts, DJ sets, jam sessions, ateliers, projections, silent discos ou encore cours de danse animeront 12 scènes pendant 16 jours.

Parmi les nouveautés, le Duplex investira deux étages du 2m2c avec une expérience dédiée aux musiques électroniques. Le Parc Vernex accueillera le Paloma, un nouvel espace inspiré des beach clubs avec restaurant et terrasse au bord du lac. Une exposition intitulée « Putting Montreux on the Map » reviendra aussi sur l’histoire du festival à travers des objets, archives et œuvres pour la plupart jamais présentés au public.

/Com