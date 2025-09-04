RC - Dernières infos

Plus de 60 millions demandés au Grand conseil vaudois pour les TPC et le MVR

Le Conseil d’Etat vaudois soumet au Grand Conseil une demande de crédit d’un total de 62,1 millions de francs pour financer le renouvellement de lignes ferroviaires touristiques du canton. Il s’agit d’infrastructures exploitées par les Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR) et les Transports publics du Chablais (TPC) et ce pour la période 2025–2028.

Certains tronçons des lignes MVR et TPC ne répondent pas aux critères fédéraux pour le financement, car ils ne desservent pas de localités habitées toute l’année indique jeudi le gouvernement dans ses décisions hebdomadaires. Il s’agit notamment des tronçons vers les Rochers-de-Naye ou vers le Col-de-Bretaye.

Il permettra aux entreprises de réaliser les travaux de renouvellement des voies ferrées, des installations de sécurité et de télécommunication, des passages à niveau, ainsi que la mise aux normes de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) des gares, précise le canton de Vaud.