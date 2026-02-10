RC - Dernières infos

Plus de 500 oppositions contre le projet de canons à neige aux Mosses et à Leysin

La nouvelle mouture du projet d’enneigement mécanique du domaine skiable Les Mosses–Leysin a suscité une vive contestation. Plus de 500 oppositions ont été déposées à l’issue de la mise à l’enquête publique.

Le projet d’installation de 175 canons à neige sur le domaine skiable des Mosses et de Leysin continue de diviser. À l’issue de la mise à l’enquête publique, clôturée lundi, plus de 500 oppositions ont été déposées par des citoyens, des associations de protection de la nature et des élus, indique l’association « Non aux canons à neige ».

Les opposants dénoncent un investissement jugé inadapté au contexte de réchauffement climatique. « Nous ne remettons pas en cause l’importance du tourisme pour la région, mais alertons sur les risques d’une infrastructure lourde, dépendante du froid », souligne l’association dans un communiqué. Pro Natura qualifie pour sa part le projet « d’un autre temps », pointant une consommation importante d’eau et d’énergie ainsi que des atteintes potentielles à la faune et à la flore locales.

Projet à la baisse qui ne convient pas

Présentée début janvier, cette nouvelle version du projet se veut pourtant plus respectueuse de l’environnement. Elle a été élaborée en collaboration avec les communes concernées, le canton et des experts indépendants. Selon ses promoteurs, plus de 30% de l’électricité nécessaire serait autoproduite et l’eau prélevée dans le lac de l’Hongrin serait restituée à 90% au printemps.

Les défenseurs du projet estiment qu’il est essentiel pour préserver les emplois locaux, maintenir l’attractivité touristique des Alpes vaudoises et permettre aux enfants de la région de continuer à apprendre à skier. Une précédente mouture avait été retirée à l’automne 2024 face à de nombreuses oppositions.

/ATS-LT