Plus de 23’000 francs récoltés pour les Pinceaux magiques à Monthey

Les gens se sont montrés généreux au Sapin du cœur à Manor Monthey : près de 24’000 francs ont été récoltés pour les Pinceaux magiques. Cette association propose de la peinture sur soie aux enfants malades.

La magie de Noël a encouragé les dons…

L’association « les Pinceaux magiques » a récolté 23’615 francs grâce à l’action du Sapin du cœur qui se tient les deux semaines avant Noël au magasin Manor à Monthey. Cet argent servira à l’achat de matériel et aux frais de fonctionnement de cette organisation qui propose chaque semaine aux enfants malades de peindre un coussin, une trousse ou un sac par exemple afin de s’échapper de la maladie. Jean Troillet, parrain des Pinceaux magiques, était présent lors de la remise du chèque, mercredi. Ecoutez son interview ainsi que celle de la secrétaire et animatrice pour les Pinceaux magiques Corinne Musy :

(Thérèse Pralong, la fondatrice des Pinceaux magiques)

Pour fabriquer le matériel en soie que les enfants pourront peindre, huit couturières cousent toute l’année, et en 2025 elles ont fabriqué pas moins de 2’078 objets pour les Pinceaux magiques.