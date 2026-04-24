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Plus de 1500 lunettes ont été dérobées à Monthey

Le magasin La grande lunetterie à Monthey a été cambriolé durant la nuit de jeudi à vendredi. Environ 1’500 montures ont été dérobées, pour un montant préjudiciable de 250’000 francs environ.

Les voleurs ont ciblé les lunettes haut de gamme et les solaires, en prenant également les étuis. Joël Pasquier, propriétaire de la boutique et municipal montheysan, veut avant tout avertir la population. Son commerce était équipé de système de sécurité et de caméras, ce qui n’a pas empêché le larcin, survenu peu avant minuit. « Personne n’est à l’abri« , explique-t-il. La police et la police scientifiques sont venues sur les lieux et ont visionné les images des caméras. « Les cambrioleurs sont entrés vers 23h45 et sont restés environ 50 minutes, détaille Joël Pasquier. Ils n’ont pas touché à nos ordinateurs et nos tablettes. C’était très ciblé et nos lunettes ne sont certainement plus sur le territoire suisse. » Lui-même et son équipe sont choqués. « Je n’ai jamais vu ça en vingt-trois ans« , confie-t-il.

Toute personne qui remarquerait un comportement suspect ne doit pas hésiter à contacter la police cantonale. En attendant de pouvoir refaire son stock de lunettes, La grande lunetterie assurera le service minimum de contrôle de la vue, de réglages des lunettes ou des services pour les lentilles.