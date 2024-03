RC - Dernières infos

Plus aux normes, la cabane de Susanfe va subir une cure de jouvence

Deux ans de travaux sont prévus pour remettre à neuf la cabane de Susanfe. La section d’Yverdon-les-Bains du club alpin suisse, propriétaire de l’infrastructure située à 2’100 mètres dans le vallon éponyme, a opté pour le concept de modernisation architectural « Game ».

Le projet du bureau octodurien souhaite conserver le bâtiment principal de la cabane de 1932, mais de détruire celui de 1960 et ses annexes, pour les remplacer par de nouveaux volumes. La cabane n’est aujourd’hui plus aux normes et cet agrandissement permettra de disposer de plus d’espace tant pour les personnes qui y œuvrent que pour ceux qui y logent. Le nombre de couchettes passera en outre de 70 à 60 afin de s’adapter à la demande actuelle.

Les travaux sont prévus en 2 phases dès 2026, afin d’éviter toute fermeture du refuge, et leur coût est estimé à 3 millions de francs, dont un million est pris en charge par le fond rénovation du Club alpin suisse. La section yverdonnoise doit couvrir le reste de la facture, et lancera d’ailleurs un appel aux dons.

Corinne Hänggelin, responsable de la commission rénovation, pour la section yverdonnoise du CAS:

Aperçu du futur réfectoire (Bureau architecture GAME)