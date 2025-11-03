RC - Dernières infos

Place du Marché à Vevey : top départ pour la grande transformation

Le chantier de réaménagement de la mythique place du Marché a débuté ce lundi. Mené par étapes jusqu’en 2028, il promet un espace plus vert, plus accueillant et toujours vivant.

À Vevey, on tourne une page d’histoire sur la plus grande place « ouverte » de Suisse. Le réaménagement de la place du Marché est entré dans sa phase de chantier ce lundi, au lendemain de la Foire Saint-Martin. Particularité : les travaux, qui s’étendront jusqu’en 2028, ont été pensés pour maintenir la vie de la place.

Première étape d’ici juin 2026 sur les franges est et ouest pour préparer les réseaux et mieux gérer les eaux. Et dès l’été, les interventions se concentreront au centre, afin de laisser les terrasses respirer. À terme : un revêtement neuf, plusieurs dizaines d’arbres, de nouveaux espaces publics et une ouverture renforcée sur le lac. Les précisions du municipal en charge de l’urbanisme, Antoine Dormond :

La Ville veut aussi communiquer clairement sur l’avancement des travaux. Une exposition est visible dès à présent à la Grenette — une démarche assumée par le municipal des travaux publics, Vincent Imhof :

Pour rappel, le chantier doit s’étaler sur deux à trois ans.

/JGA