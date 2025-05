RC - Dernières infos

Piscine municipale de Martigny: 70 ans et un grand bain de modernité

Après 70 ans de service, la piscine municipale de Martigny s’offre une rénovation en profondeur pour un montant de 8,5 millions de francs. Un chantier par étapes qui permettra d’accueillir à nouveau le public dès la fin juin.

Construite en 1955, la piscine de Martigny connaît aujourd’hui l’un des plus grands tournants de son histoire. Si des rénovations ont déjà eu lieu — en 1999 avec la modernisation des sanitaires et la création du kiosque, ou en 2005 avec l’ajout d’un bassin pour les petits nageurs — l’ensemble de l’infrastructure commençait sérieusement à dater. Face à différents problèmes techniques et à une vétusté générale, un audit commandé en 2020 a confirmé la nécessité d’une intervention lourde.

Le chantier, devisé à 8,5 millions de francs, s’étale sur deux années afin de conserver l’accès au public durant la saison estivale. Après la mise à l’enquête fin 2023 et l’obtention du permis de construire en février 2024, les travaux se poursuivent, avec une ouverture prévue pour fin juin 2025.

Parmi les grandes nouveautés : la construction d’un nouveau pavillon au sud-ouest de la parcelle. Il regroupera les douches et WC pour les visiteurs, une infirmerie, un point de vente, ainsi que toutes les installations techniques liées aux bassins, notamment les systèmes de filtration en sous-sol. Le grand bassin, jusqu’ici en béton, adoptera un revêtement en inox, à l’image de celui choisi récemment par la commune voisine de Monthey. Ce matériau, plus durable, permettra d’éviter les désagréments rencontrés dans le passé. Visuellement, le bleu vif d’autrefois laissera place à des reflets argentés.

Malgré l’ampleur des transformations, plusieurs éléments emblématiques restent au rendez-vous. Le toboggan, le plongeoir et le bateau pirate, très prisés des jeunes baigneurs, seront toujours là pour marquer l’été martignerain.

/Julie Gay