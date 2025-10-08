RC - Dernières infos

Pilier de la vie sociale à Clarens, la Maison de Quartier Jaman 8 fête ses dix ans

Autant lieu d’activités que guichet d’informations, la Maison de Quartier « Jaman 8 » est âgée d’une décennie. Ouverte en 2015, l’institution s’est imposée comme le carrefour social de Clarens.

Une fête en l’honneur de la Maison de Quartier « Jaman 8 », ouverte à toutes et tous, a été donnée il y a une dizaine de jours à Clarens. Et pour cause : elle a ouvert ses portes il y a dix ans et promeut avec brio, depuis une décennie, les activités socioculturelles, la vie associative et la cohésion sociale à Clarens. « Chaque année des centaines de participantes et participants prennent part à nos activités, comme des ateliers cuisine, du bricolage ou encore des jeux de société », indique la commune de Montreux dans une communiqué.

Entre vide-dressing, ateliers pour enfants, partie officielle, voyage gastronomique, bibliobus et concert, le programme fut chargé pour célébrer l’institution, qui n’avait pu souffler ses cinq bougies en 2020 en raison de la pandémie mondiale. En dix ans, ce lieu situé à Clarens sur la commune de Montreux est devenu autant emblématique qu’incontournable. Une longévité qui ne laisse pas indifférent Karim Boukhaf, coordinateur-animateur à la Maison de Quartier Jaman 8.

Guillaume Abbey