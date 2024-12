RC - Dernières infos

Pierre Zoppelletto : « j’ai apprécié que l’on me fasse une tape dans le dos en disant: Zop’ t’as fait un sacré boulot! »

Coup de projecteur sur l’actuel président de Port-Valais qui a décidé de tirer sa révérence politique à la fin de l’année.

Pierre Zoppelletto a décidé de ne pas briguer de 4ème mandat et ne s’est donc pas présenté aux élections de novembre dernier. Ce matin nous sommes partis à sa rencontre afin de dresser un bilan en sa compagnie et parler un peu de politique, mais surtout de passion et d’engagement pour la collectivité, avec un sentiment qui prédomine.

Pierre Zoppelletto, Président de Port-Valais.