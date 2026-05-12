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PFAS : le Valais face à un chantier environnemental estimé à un milliard de francs

Le canton du Valais fait face à un défi environnemental majeur avec la pollution aux PFAS, des substances persistantes retrouvées sur de nombreux sites industriels. Les coûts d’assainissement pourraient atteindre un milliard de francs d’ici 2045.

Mercure, hydrocarbures, anciennes décharges industrielles… Le Valais continue de gérer l’héritage de son passé industriel. Mais une nouvelle problématique s’impose désormais comme prioritaire : les PFAS, ces polluants dits “éternels”, présents notamment autour d’anciens sites industriels et de zones d’exercice des pompiers.

Réunis en conférence de presse à Sion mardi matin, les autorités cantonales ont indiqué qu’en plus des cinq cas majeurs déjà identifiés en 2022 – dont l’ancienne raffinerie Tamoil à Collombey-Muraz – près de 190 sites pourraient être concernés à terme. Pour le conseiller d’État en charge de l’environnement, Franz Ruppen, la situation est claire : « Les PFAS représentent l’un des plus grands défis environnementaux du canton. Ce sont des substances très persistantes, très mobiles, avec des impacts potentiels sur la santé. »

Le canton assure toutefois que des mesures d’assainissement sont en cours et mise sur une stratégie de long terme. « Il faut avancer avec rigueur, transparence et en collaboration avec tous les acteurs concernés », souligne Franz Ruppen.

Le financement de ces opérations constitue un autre enjeu majeur. Le coût global des assainissements pourrait atteindre un milliard de francs d’ici 2045. Le canton rappelle que le principe du pollueur-payeur reste la règle, même si des interventions publiques pourraient être nécessaires en cas de défaillance.

/LT